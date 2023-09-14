Две дороги построят к новому жилому микрорайону за ТЦ «Метро» в Самаре

Планом предусмотрено строительство еще одной дороги, от Ракитовского шоссе. Фото: правительство Самарской области

Новый жилой микрорайон, который строят за ТЦ «Метро» на 19-м километре Московского шоссе, соединят с Самарой две новые дороги. Об этом шла речь на совещании в правительстве Самарской области.

Первая дорога будет состоять из дублера Московского шоссе от ТЦ «Метро» до переулка Северный и улицы Пятая линия. Протяженность новых участков будет около 2 км, ширина – 7 метров, движение – двухполосное. Проект предусматривает также тротуары, электроосвещение, благоустройство и озеленение территории.

Администрации Самары поручили продумать движение общественного транспорта и маршруты следования автобусов. Планом предусмотрено строительство еще одной дороги, от Ракитовского шоссе. Это будет второй вариант выезда из ЖК «Кислород».

Отмечается, что район будет обеспечен всей необходимой инфраструктурой. На площадке распланированы участки под детские сады, школу и поликлинику. Также на территории построят тренажерный зал, супермаркеты, аптеки, отделение банка.

Напомним, новый жилой комплекс переменной этажности на месте бывшей 94-й военной части будет включать около 100 тысяч кв. м жилья. Строительство началось в этом году и идет в хорошем темпе. Сейчас там уже появилась трансформаторная подстанция, завершается строительство котельной, возводятся два первых домов.

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