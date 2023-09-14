В Самаре в октябре откроются самые большие термы России

Работы по строительству терм близятся к завершению Фото: Елена ШИШКИНА

В Самаре в октябре 2023 года заработает крупный оздоровительный комплекс – «Городские термы». Его площадь составит 23,7 тысячи кв. м. Из них 15 тысяч кв. м – это внутренние помещения и 8 тысяч – под открытым небом. Разместится центр отдыха и здоровья на месте бывшего аквапарка «Виктория» на Московском шоссе.

На территории комплекса будут работать пять закрытых и три открытых бассейна, общая площадь зеркала бассейнов составит 2800 кв. м. Будет доступна 31 сауна, часть из них – общая, другие – раздельные для мужчин и женщин. В комплексе предполагается большая русская парная, где в коллективном парении смогут принять участие до 150 человек, и специальный тропический хаммам с неглубоким бассейном и невысокой температурой для мам с детьми. Стоимость за час посещения будет начинаться от 220 рублей.

На данный момент это самый крупный термальный комплекс в России. Ежедневно его смогут посещать до 8000 человек. В «Самарских термах» планируют охватить до 60% населения области и стать точкой притяжения для жителей соседних областей. Организаторы планируют проводить в термах чемпионаты по парению, шоу с выступлениями синхронисток, живой музыкой и анимацией.

В комплексе сделают большую русскую парную и специальный тропический хаммам Фото: Елена ШИШКИНА

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Появилось видео из новых терм на Московском шоссе в Самаре

Термальный комплекс строят на месте бывшего аквапарка «Виктория» (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.