Самарцы пожаловались на толпу крыс возле дома по ул. Ленина

Крысы прячутся в покрышках. Фото: "Самара с огоньком"

В Самаре местные жители в очередной раз пожаловались на толпу крыс. На этот раз животных привлекла мусорка на улице Ленина.

Судя по опубликованным кадрам в социальных сетях, возле мусорных контейнеров появились крысы. Горожане отмечают, что обнаглевшие грызуны размером с кошку живут в старых покрышках, которые не вывозятся. Очевидцы отмечают, что уже обращались к специалистам, но не получили результата.

Напомним, не так давно жители областного центра жаловались на наглых грызунов, которые обитают в Октябрьском районе.