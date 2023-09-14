Футболист Иван Ломаев и талисман «Крыльев» пригласили самарцев на игру с «Сочи»

Матч с командой «Сочи» пройдет 23 сентября на стадионе «Солидарность Самара Арене». Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

В Самаре клуб «Крыльев Советов» устроил необычную акцию для горожан в преддверии матча 9 тура МИР РПЛ. В рамках нее голкипер Иван Ломаев и талисман самарской команды Крыс Лютик прогулялись по городской набережной и пригласили самарцев на игру.

В ходе необычной прогулки Иван Ломаев и Крыс Лютик пообщались с жителями Самары, пригласили на домашний матч с «Сочи», а также подарили фото на память и положительные эмоции.

— Было приятно увидеться с болельщиками на нашей красивой набережной! Нам очень нужна поддержка в домашних матчах, это придает нам сил. Очень надеюсь увидеть полные трибуны. А мы приложим все усилия, чтобы брать максимальное количество очков во всех играх, — сказал Иван Ломаев.

Напомним, матч с командой «Сочи» пройдет 23 сентября на стадионе «Солидарность Самара Арене». Он начнется в 15:00. А после игры футболисты «Крыльев Советов» встретятся с болельщиками. Всех поклонников самарской команды будут ждать на стадионе в зоне VIP в клубной атрибутике.

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