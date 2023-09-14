В Самару придет сильная магнитная буря 29 сентября 2023 года

Метеочувствительным стоит подготовиться Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местных жителей предупредили об очередной надвигающейся магнитной буре. Она придет в областной центр в конце сентября 2023 года.

По информации сервиса my-calend, метеочувствительным горожанам следует подготовиться. Магнитная буря придет 29 сентября, ее сила составит 4 балла. В этот день горожане могут столкнуться с незначительным ухудшением самочувствия, головная боль и слабость. Может снизиться внимание и работоспособность. Самарцам не рекомендуется перенапрягаться, следует больше отдыхать и гулять на свежем воздухе.

Напомним, вечером в четверг, 14 сентября, в Самарскую область придет гроза. Объявлен желтый уровень опасности.