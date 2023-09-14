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НовостиПроисшествия14 сентября 2023 14:37

В Самаре автомобиль протаранил забор на пересечении Потапова и Кольцевой

Самарец влетел в забор на пересечении улиц Потапова и Кольцевой
Алена ПРОВКИНА
Автомобиль въехал в забор. Фото: предоставлено "КП-Самара"

Автомобиль въехал в забор. Фото: предоставлено "КП-Самара"

В Самаре вечером в четверг, 14 сентября 2023 года, произошла серьезная авария. Легковой автомобиль протаранил забор у частного сектора.

Судя по предоставленным кадрам редакции «КП-Самара», из-за столкновения один из автомобилей влетел на скорости в забор. На место происшествия прибыли правоохранители. По сообщению ГУ МВД России по Самарской области, к счастью, обошлось без пострадавших. Подробности происшествия уточняются.

Напомним, водителям следует быть внимательнее на дороге вечером 14 сентября 2023 года. На Самарскую область надвигается гроза. Объявлен желтый уровень опасности.