В Самаре отопление в соцобъекты начнут подавать с 18 сентября

Отопление в соцобъекты начнут подавать с 18 сентября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местным жителям рассказали о сроках подачи отопления. В социальные объекты тепло начнет поступать с 18 сентября 2023 года.

По информации городской администрации, тепло в социальные объекты будут подавать с 18 сентября 2023 года, независимо от погодных условий. При этом, тепло в квартиры планируют пустить уже с 25 сентября, в соответствии с графиками теплоснабжающих организаций. Специалисты будут вести непрерывный контроль за ходом подачи отопления.

Обычно, отопление включают, когда в течение 5 суток средняя температура воздуха на улице +8 градусов. Но и раньше включать отопление можно, не дожидаясь снижения температуры.