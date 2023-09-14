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НовостиОбщество14 сентября 2023 16:05

В Самаре отопление в соцобъекты начнут подавать с 18 сентября

Отопление подадут независимо от погодных условий
Алена ПРОВКИНА
Отопление в соцобъекты начнут подавать с 18 сентября

Отопление в соцобъекты начнут подавать с 18 сентября

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местным жителям рассказали о сроках подачи отопления. В социальные объекты тепло начнет поступать с 18 сентября 2023 года.

По информации городской администрации, тепло в социальные объекты будут подавать с 18 сентября 2023 года, независимо от погодных условий. При этом, тепло в квартиры планируют пустить уже с 25 сентября, в соответствии с графиками теплоснабжающих организаций. Специалисты будут вести непрерывный контроль за ходом подачи отопления.

Обычно, отопление включают, когда в течение 5 суток средняя температура воздуха на улице +8 градусов. Но и раньше включать отопление можно, не дожидаясь снижения температуры.