Самарцы пожаловались на очередную стаю собак на улице Куйбышева

Стая собак пугает горожан. Фото: "Самара №1"

В Самаре местные жители в очередной раз пожаловались на стаю бродячих собак на пересечении улиц Куйбышева и Льва Толстого. Горожане поделились кадрами в социальных сетях.

- Как минимум девять собак, все без чипов, - отмечают горожане в социальных сетях.

Стая животных пугает местных жителей. Самарцы переживают, что собаки могут проявить агрессию и напасть на прохожих и детей. Животных заметили в пятницу, 15 сентября 2023 года. Напомним, не так давно горожане пожаловались на агрессивных животных, которые атаковали припаркованный автомобиль на улице Фадеева.