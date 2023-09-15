В Самаре локализовали пожар на бывшем подшипниковом заводе у Кировского рынка

В настоящее время пожар все еще не ликвидирован. / Фото: ГУ МЧС по Самарской области.

Пожарные локализовали возгорание бывшего подшипникового завода у Кировского рынка в Самаре. На месте происшествия работают 104 человека и 33 единиц техники. В тушении пожара используется пожарный поезд Куйбышевской магистрали.

- Пожар был локализован в 19:10 15 сентября 2023 года. Его площадь составляет 1200 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Напомним, сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 10:39. Прибывшие на место подразделения установили, что в неэксплуатируемом здании горит масло. Пожарно-спасательным подразделениям пришлось проводить пенные атаки в очаг возгорания.

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