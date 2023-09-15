Пожарные ликвидировали открытое горение в бывшем подшипниковом заводе в Самаре

Пожарные продолжают тушить заброшенный завод. / Фото: ГУ МЧС по Самарской области

В пятницу, 15 сентября, произошло возгорания на бывшем подшипниковом заводе в Самаре, который расположен у Кировского рынка. Вечером пожарным удалось справиться с открытым огнем.

— В 20:37 открытое горение ликвидировано. Тушение пожара до полной его ликвидации продолжается, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Напомним, сообщение о пожаре поступило дежурному в 10:39. В заброшенном здании горит масло. В тушении участвуют 104 человек и 33 единицы техники. К счастью, информации о погибших и пострадавших не поступало. Причины возгорания предстоит установить специалистам.

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