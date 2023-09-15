Тушат пеной со всех сторон: подвал полыхающего здания ГПЗ-9 в Самаре заполнен машинным маслом

Все небо в районе Кировского рынка заволокло густым черным дымом Фото: Ольга НОВИКОВА

Стали известны новые подробности пожара на территории бывшего подшипникового завода (ГПЗ-9) на улице Калинина в Самаре. С 10 часов утра пятницы, 15 сентября 2023 года, там полыхает одно из заброшенных зданий. В его подвале загорелось машинное масло. Сейчас его тушат пеной со всех сторон.

- Ребята спускаются в подвал, там огромное количество этого масла. Оно копилось годами. Сейчас там гигантская температура внутри, уже пеной тушат, - рассказали пожарные корреспонденту «КП-Самара».

На месте работают более 70 человек и свыше 20 единиц техники. Планируется пригнать пожарный поезд. Недавно привезли дополнительные бочки с пенообразователем. По первоначальным данным, площадь пожара составила 100 кв. м. Недавно в прокуратуре сообщили, что огнем уже охвачена территория в 500 кв. м.

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