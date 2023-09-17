Главный тренер «КС» Осинькин: «Мы слишком много позволили сопернику»

Игорь Осинькин признался, что команда чувствовала – матч можно выиграть. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал ничью с ЦСКА в 8 туре Российской премьер-лиги. Напомним, матч в Москве завершился со счетом 2:2, по ходу встречи самарцы вели 2:0, но упустили победу.

- В чем настоящая причина? Не можем для себя пока точно ответить. На определенном отрезке матча, в середине второго тайма, мы слишком много позволили сопернику, начались наши потери, недостаточно концентрации. В этот момент нам прилетел второй гол. Дальше мы хотели спасти матч, но нам, наверное, не хватает глубины скамейки, - приводит слова Игоря Осинькина пресс-служба «Крыльев Советов».

Главный тренер волжан признался, что команда чувствовала, что матч можно выиграть, но не хватило мастерства, опыта и умения принимать правильные решения.

После восьми туров «Крылья» расположились на втором месте в турнирной таблице РПЛ, однако тур еще не закончен, самарцы могут опуститься ниже. Следующую игру подопечные Игоря Осинькина проведут в Калининграде против местной «Балтики» в рамках Кубка России, матч запланирован на вторник 19 сентября. Следующим соперником «КС» в чемпионате будет «Сочи», встреча пройдет в Самаре в субботу 23 сентября.