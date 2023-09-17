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НовостиПроисшествия17 сентября 2023 6:08

Минздрав: пострадавшие в массовой аварии в Самаре госпитализированы

Около торгового центра «Парк Хаус» столкнулись семь машин, три человека пострадали
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Аварию спровоцировал водитель Land Cruiser. Фото: Евгений Щекин / vk.com/eshcho

Аварию спровоцировал водитель Land Cruiser. Фото: Евгений Щекин / vk.com/eshcho

В министерстве здравоохранения Самарской области рассказали о состоянии трех пострадавших в массовой аварии около ТЦ «Парк Хаус» на Московском шоссе в Самаре. Там вечером в субботу, 16 сентября 2023 года, столкнулись семь машин. Среди пострадавших есть ребенок.

- Пострадавшие госпитализированы, им оказывают необходимую медицинскую помощь. Состояние оценивается как средней степени тяжести, - сообщили в региональном минздраве.

Напомним, авария произошла в районе 20:40. Водитель Land Cruiser, который ехал со стороны Ново-Вокзальной в сторону улицы 22 Партсъезда, не выбрал безопасную дистанцию до идущей впереди машины и врезался в нее. Это столкновение и спровоцировало массовую аварию, всего в ДТП пострадали семь автомобилей.