«Самара» уступила клубу «Локомотив-Кубань» в финале Kuban Cup

Сезон в Единой лиге ВТБ для волжан начнется 30 сентября. Фото: БК «Самара».

Баскетбольная «Самара» проиграла в финале предсезонного турнира Kuban Cup клубу «Локомотив-Кубань». Встреча закончилась со счетом 68:94. Самым результативным в составе волжан стал центровой Джеймс Томпсон, который набрал 12 очков.

- Мы не смогли противостоять тому стилю баскетбола, который показал соперник, но это, по моему мнению, должно стать хорошим уроком для нас, уроком на весь сезон. Это именно то, что нам необходимо, поскольку до турнира в Краснодаре мы не могли объективно себя оценить, - подвел итоги матча главный тренер «Самары» Дражен Анзулович.

Напомним, сезон Единой лиги ВТБ самарцы начнут двумя домашними матчами – 30 сентября с «Енисеем» и 5 октября с «Зенитом». Игры пройдут во Дворце спорта имени Высоцкого.