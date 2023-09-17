В Тольятти 21-летний водитель врезался в «Весту» и опрокинул ее

Полиция проводит проверку по факту ДТП. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Центральном районе Тольятти в субботу, 16 сентября 2023 года, столкнулись «Лада Калина» и «Лада Веста». Спровоцировал аварию 21-летний молодой человек, который был за рулем «Калины». На улице Пугачевской на перекрестке он не пропустил «Весту» и врезался в нее, сообщает пресс-служба областного ГУ МВД.

- От удара автомобиль Lada Vesta опрокинулся, - уточнили в Главке.

За рулем «Весты» был 51-летний мужчина. Его доставили в больницу, где медики после осмотра назначили мужчине амбулаторное лечение. Полиция проводит проверку по факту ДТП.

Напомним, еще одна авария 16 сентября произошла в Самаре. На Московском шоссе около торгового центра «Парк Хаус» столкнулись семь машин, три человека пострадали.