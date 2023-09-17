Начало рабочей недели в Самарской области будет теплым и солнечным

Хорошую погоду обещают как минимум до конца сентября. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Начало новой рабочей недели в Самарской области будет теплым и солнечным. 18-20 сентября 2023 года синоптики обещают переменную облачность, существенных осадков не будет, а столбики термометров будут подниматься до +24. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

В понедельник, 18 сентября, ночью +6… +11, днем +19… +24. Переменная облачность, без существенных осадков. Такая же погода будет и во вторник, 19 сентября, разве что днем чуть прохладнее - +17… +22.

В среду, 20 сентября, малооблачно и без осадков. Ночью +2… +7, днем +18… +23.

Напомним, синоптики обещают, что бабье лето в Самарской области продержится как минимум две недели – до конца сентября. Причем в последнюю неделю месяца потеплеет до +23… +25.