Бабье лето продлится в Самаре две недели

Теплая погода задержится в Самаре до конца сентября 2023 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Погода решила сделать жителям Самары подарок. Синоптики прогнозируют в областной столице бабье лето. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

— На этой и следующей неделях синоптики обещают бабье лето. В дневные часы температура воздуха ожидается от +19 до +22 градусов Цельсия. А по ночам столбик термометра будет опускаться до +9...+12 градусов, — отметили в мэрии.

По данным сервиса «Гисметео», теплая погода задержится в Самаре до конца сентября 2023 года. В последнюю неделю первого месяца осени воздух может прогреться до +23...+25 градусов.

Несмотря на то, что в Самаре будет держаться довольно теплая погода, решено начать включение отопления. В объектах соцсферы подача тепла стартует с 18 сентября, в жилые дома и другие здания — с 25 сентября. Процесс этот не одномоментный. Он будет проходить поэтапно.

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