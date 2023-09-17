Футболисты «Крыльев Советов» Гарре и Иванисеня вернулись к тренировкам

Гарре получил травму в матче с «Рубином» и пропустил несколько игр. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Футболисты «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре и Дмитрий Иванисеня вернулись к тренировкам. Оба восстанавливались после полученных травм. В воскресенье, 17 сентября 2023 года, игроки присоединились к команде в Москве, сообщает пресс-служба «КС».

- В расположение команды прибыли Бенхамин Гарре и Дмитрий Иванисеня. Вместе с остальными они будут готовиться к матчу Кубка России против «Балтики», - говорится в сообщении, опубликованном в соцсетях «Крыльев Советов».

Напомним, самарцы в субботу, 16 сентября, сыграли вничью с ЦСКА 2:2 в матче восьмого тура Российской премьер-лиги. После этого команда осталась в Москве, откуда улетит в Калининград на игру с «Балтикой». Встреча в рамках Кубка России пройдет во вторник, 19 сентября, в 18:15 по самарскому времени.