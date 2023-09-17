Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 сентября 2023 15:53

2 октября из Самары в Шарджу запустят прямые рейсы

Из Курумоча в один из эмиратов ОАЭ начнет летать компания Air Arabian
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Самолеты будут летать между Самарой и Шарджой по понедельникам, четвергам и субботам.

Самолеты будут летать между Самарой и Шарджой по понедельникам, четвергам и субботам.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Из Самары появятся прямые рейсы в Шарджу, один из эмиратов ОАЭ, который находится рядом с Дубаем на берегу Персидского залива. Летать из Курумоча в Объединенные Арабские Эмираты будет Air Arabian, рейсы уже появились на сайте авиакомпании и на сайте Курумоча.

Прямые перелеты стартуют 2 октября. Самолеты будут летать между Самарой и Шарджой по понедельникам, четвергам и субботам. Цены в одну сторону стартуют с 42 675 рублей.

Сейчас в ОАЭ из Курумоча летают Flydubai, которые возят в Дубай.

Напомним, с 25 сентября из Самары запускают прямые рейсы в Ярославль. Летать между городами будет «Азимут», рейсы два раза в неделю – по понедельникам и четвергам.