Расселить дома в зоне строительства метро «Театральная» в Самаре хотят в октябре

«Театральную» обещают открыть к концу 2024 года. Фото: администрация Самары

Завершить процесс расселения домов в зоне строительства станции метро «Театральная» в Самаре планируют до конца октября 2023 года. Об этом рассказал замдиректора Управления капитального строительства Самарской области Александр Богданов.

- Сейчас дожидаемся завершения процедуры изъятия зданий, чтобы была возможность приступить к их сносу. Реализацией этих мероприятий занимается, прежде всего, министерство строительства Самарской области. Поставлена задача – завершить расселение до конца октября, - приводит слова Богданова пресс-служба администрации Самары.

Напомним, для строительства новой станции метро в Самаре планируют изъять 69 зданий в историческом центре. Это дома, которые могут не выдержать строительства метро или будут не пригодны для жизни после открытия новой станции. Власти обещают облагородить и озеленить территорию после завершения строительства «Театральной». Опираться будут на изображения 60-х годов 20 века.

Ввести в эксплуатацию новую станцию метро собираются в конце 2024 года.