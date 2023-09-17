Гаджи Гаджиев заявил, что «Крылья Советов» могут побороться за медали в РПЛ

Бывший главный тренер «КС» сейчас работает президентом махачкалинского «Динамо». Фото: ФК «Динамо» (Махачкала).

Бывший главный тренер «Крыльев Советов», с которым самарцы стали третьими в чемпионате страны в 2004 году, Гаджи Гаджиев считает, что команда в этом сезоне может побороться за медали.

- У команды хороший состав, хорошая квалификация игроков, игра есть. Сделать это будет сложно — конкуренция высокая. Но это не значит, что не смогут. Потенциальный ресурс у команды для этого есть. Сезон длинный, уровень достаточно высокий. «Крылья» могут побороться за попадание в тройку, - приводит слова Гаджиева «Чемпионат».

По словам специалиста, медали «Крыльев» пойдут на пользу как клубу, так и чемпионату в целом, потому что на футбольной карте появится еще один город с сильной командой.

Напомним, после восьми туров «Крылья Советов» идут на третьем месте в турнирной таблице чемпионата страны. В субботу, 16 сентября, волжане сыграли вничью с ЦСКА 2:2.

В следующем туре самарцы примут «Сочи», игра пройдет 23 сентября на «Солидарность Самара Арене». До этого «Крылья» ждет выезд в Калининград на кубковую игру с «Балтикой», которая состоится 19 сентября.