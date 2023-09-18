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НовостиОбщество18 сентября 2023 9:02

Самарцы пожаловались на состояние дороги на улице Силовой

Жители Самары поделились кадрами в соцсетях
Алена ПРОВКИНА
Горожане опубликовали кадры. Фото: "Самара с огоньком

Горожане опубликовали кадры. Фото: "Самара с огоньком

В Самаре местные жители пожаловались на состояние дороги на улице Силовой. Горожане опубликовали кадры в социальных сетях.

Судя по предоставленным фотографиям, участок дорог в ямах и трещинах, в которых долгое время стоит вода. По словам местных жителей, ремонт обещают сделать с середины апреля текущего года. О сроках проводимых работ и причинах постоянных трещин пока неизвестно.

Напомним, самарцы также пожаловались на канализационную реку на улице Футболистов. О причинах прорыва пока не сообщается. Школьники пытаются перепрыгнуть ручьи, стекающие вниз по улице.