Самарцы пожаловались на состояние дороги на улице Силовой

Горожане опубликовали кадры. Фото: "Самара с огоньком

В Самаре местные жители пожаловались на состояние дороги на улице Силовой. Горожане опубликовали кадры в социальных сетях.

Судя по предоставленным фотографиям, участок дорог в ямах и трещинах, в которых долгое время стоит вода. По словам местных жителей, ремонт обещают сделать с середины апреля текущего года. О сроках проводимых работ и причинах постоянных трещин пока неизвестно.

Напомним, самарцы также пожаловались на канализационную реку на улице Футболистов. О причинах прорыва пока не сообщается. Школьники пытаются перепрыгнуть ручьи, стекающие вниз по улице.