В Самаре наградили победительниц конкурса «Леди на велосипеде»

Конкурс проводили «Комсомольская правда» и «ВелоСамара».

В Самаре прошла церемония награждения победительниц конкурса «Леди на велосипеде», который «КП-Самара» проводила совместно со спортивно-туристическим клубом «ВелоСамара». Победительницами читательского голосования на сайте samara.kp.ru стали Ольга Здобнова, Татьяна Лобода и Екатерина Серебрякова.

Наградили победительниц в коворкинге «Все живое» по адресу: улица Ленинградская, 53. Там участницы конкурса и все желающие приняли участие в мастер-классе по скручиванию свечей с волжскими травами и писали послания из лета близким на авторских открытках.