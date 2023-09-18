Прививка снижает риск опасных осложнений в случае встречи с инфекцией.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Жителей Самарской области пригласили пройти вакцинацию от гриппа. Сделать это можно в любом прививочном пункте. Прививочная кампания активно проводится с начала сентября.
— Вакцинация является самым эффективным способом профилактики гриппа. Прививка снижает риск опасных осложнений в случае встречи с инфекцией, — рассказали в минздраве Самарской области.
По словам врача-эпидемиолога Ольги Ленивцевой, в первую очередь вакцинация показана маленьким детям, лицам старше 60 лет и пациентам с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, бронхолегочной, эндокринной систем.
Каждый желающий привиться от гриппа при необходимости может посмотреть все пункты вакцинации с адресами и телефонами на сайте. На данном ресурсе раз в день обновляется информация о количестве вакцин.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал
Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал