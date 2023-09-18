Самарцев ждет еще одна теплая неделя в середине сентября

Регион ожидает еще одна теплая неделя Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области местным жителям рассказали о погоде в ближайшее время. Самарцев ждет еще одна теплая неделя.

По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», в предстоящие сутки через регион пройдет холодный атмосферный фронт. Он вызовет кратковременное понижение температурного фона. Ночью в губернии возможны заморозки, но в середине и до конца текущей недели при отсутствии облаков и слабом ветре температура воздуха вновь достигнет +20…+25 градусов.

Напомним, также местных жителей предупредили о надвигающейся сильной магнитной буре. Она накроет областной центр 19 сентября 2023 года.