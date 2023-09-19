Горшков заявил, что «Крылья Советов» не считают себя фаворитами в РПЛ

Защитник «Крыльев» разделяет мнение главного тренера клуба Игоря Осинькина. / Фото: ФК «Крылья Советов».

Юрий Горшков, защитник самарской команды «Крылья Советов», разделяет мнение главного тренера клуба Игоря Осинькина о том, что команда не является фаворитом в борьбе за первые три места в Российской Премьер-Лиге.

– Игроки «Крыльев» не смотрят в турнирную таблицу. Придаёт силы то, как мы играем. Нам даёт надежду на хорошее будущее то, что мы не отбиваемся и не охраняем свои ворота. Согласен с Осинькиным, что «Крылья Советов» не являются фаворитами в борьбе за первую тройку, — приводит слова Горшкова «Чемпионат».

Напомним, в своей последней встрече 16 сентября «Крылья Советов» сумели сыграть вничью с ЦСКА со счетом 2:2 в рамках восьмого тура РПЛ. В настоящий момент самарцы занимают третью позицию в турнирной таблице с 15 очками, набранными в восьми матчах.

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