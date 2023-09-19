Мобилизованный самарец рассказал о смертельной опасности трофеев в зоне СВО

Нередко «трофеи» в зоне СВО оказываются чем-то взрывоопасным Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мобилизованный журналист из Самары Илья Круговой рассказал о трофеях в зоне СВО. По его словам, многие из них представляют смертельную опасность. Об этом мужчина написал в своем телеграм-канале.

- На зачищенных территориях чего только нет, но большинство трофеев представляют смертельную опасность. Для их проверки многие носят с собой «кошку» с тросиком, - отметил Илья Круговой.

По его словам, часто «трофеи» оказываются чем-то взрывоопасным. «Кошка» с тросиком позволяет бойцам избежать ловушки, оставленной врагом. Напомним, ранее мобилизованный самарский журналист рассказывал, какие «сюрпризы» оставляют «доброжелатели» для российских солдат в отбитых хуторах или поселках.

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