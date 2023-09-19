В Самарской области меньше всего зарабатывают сотрудники гостиниц и общепита

В антирейтинг по зарплате также вошли административный персонал и риелторы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, представители каких сфер зарабатывают меньше всего в Самарской области. Антирейтинг возглавили три профессии, где зарплата не превышает 37 тысяч рублей. Данные представил Самарастат.

Так, меньше всего в регионе получают те, кто работает в гостиницах и в предприятиях общепита. За июнь их средняя зарплата составила 33 614 рублей. За первое полугодие 2023-го – 32 770 рублей. Затем идет административный персонал, чей среднемесячный доход по итогам июня составил 35 791 рубль (35 353 рубля за полугодие).

Замыкает тройку лидеров антирейтинга деятельность по операциям с недвижимостью. Представители этой сферы в среднем зарабатывают 36 301 рубль. В январе-июне 2023 года их среднемесячный доход составил 36 265 рублей.

Отметим, в целом среднемесячная зарплата в Самарской области в июне 2023 года оказалась выше, чем у представителей этих трех профессий. Это сумма в 56 225 рублей. В январе-июне она составила около 52,6 тысячи рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.