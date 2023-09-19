Почти у 40% жителей ПФО увеличились траты на отпуск в 2023 году

В этом году жители ПФО были нечастыми гостями на курортах, многие провели отпуск дома или на даче Фото: Евгения ГУСЕВА

Стало известно, как жители Приволжского федерального округа провели летний отпуск в 2023 году и сколько денег на него потратили. Опрос, который провели банки ВТБ и «Открытие», показал, что 73% респондентов отдыхали дома или на даче. У 37% увеличились траты на отпуск, каждый второй потратил более 50 тысяч рублей.

По данным исследования, 17% жителей ПФО этим летом ездили в отпуск к друзьям или родственникам, 7% побывали на курортах Краснодарского края, 10% в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде. Еще 6% ездили летом в Турцию, 5% — на Кавказ и 4% — в Крым.

У 16% респондентов летний отпуск оказался лучше ожиданий. У 13% он оказался хуже, чем они ожидали. У 53% отдых этим летом соответствовал их ожиданиям, 18% опрошенных работали без отпуска, либо запланировали его на другие периоды.

24% потратили на летний отпуск (включая проезд, проживание, питание и развлечения) в среднем не более 15 тысяч рублей на человека. По 16% опрошенных — 15-30 тысяч рублей и от 30 до 50 тысяч. У 11% расходы составили 50-100 тысяч рублей на человека, 6% потратили 100-200 тысяч рублей, по 1% — 200-300 тысяч и свыше 300 тысяч рублей. 2% не потратили ничего, потому что отдыхали бесплатно или за чужой счет.

17% отметили, что их траты на летний отпуск по сравнению с 2022-м снизились (у 7% незначительно, у 10% значительно). 37% потратили этим летом на отдых больше денег, чем годом ранее (16% незначительно, 21% значительно). Еще 7% затруднились ответить на этот вопрос.

— Развитие туристической инфраструктуры в России способствует росту спроса на отдых в нашей стране. Мы видим рост транзакций по картам на самых популярных курортах, — заявила начальник управления «Дебетовые карты и счета» ВТБ Ксения Андреева.

— Доля покупок по картам в категории «Путешествия и отдых» выросла по сравнению с прошлым годом. Мы связываем это с увеличением расходов на отпуск в целом и с улучшением предложений по картам (к примеру, повышенный кешбэк за оплату отелей и апартаментов). В дистанционных каналах обслуживания туристические путевки дали наибольший прирост: общий объем и количество платежей за них в летние месяцы выросли почти в 3 раза, на треть увеличился средний чек, — отметил заместитель лидера трайба «Ежедневный банкинг» банка «Открытие» Алексей Перов.

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