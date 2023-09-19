Жертвам проломили черепа: следователи возбудили уголовное дело из-за убийства двоих мужчин в Самарской области

Правоохранители выясняют, кто и за что расправился с мужчинами Фото: СУ СК по Самарской области

Следователи подтвердили информацию об убийстве двоих мужчин в Самарской области. Их тела обнаружили накануне вечером, 18 сентября 2023 года, неподалеку от поселка Новые Озерки Сызранского района. Возбуждено уголовное дело.

- Следственный отдел Сызрани возбудил уголовное дело по части второй статьи 105 УК РФ «Убийство двух лиц». Сейчас проводятся следственные действия. Они направлены на установление всех обстоятельств происшествия и лиц, причастных к нему, а также на их задержание, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

По данным правоохранителей, погибшие – 50-летний и 69-летний мужчины. Их нашли около 20:30 на обочине дороги, примерно в 730 метрах от трассы М-5 «Урал». У обеих жертв имеются открытые переломы черепа.

Напомним, ранее сообщалось, что в том же месте обнаружили 33-летнего мужчину. Его сильно избили и ударили ножом в живот. Пострадавшего увезли в больницу.

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