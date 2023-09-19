Самара вошла в рейтинг городов России по продажам украшений с бриллиантами

А вот по тратам на ювелирные изделия с бриллиантами Самара заняла 11 строчку рейтинга. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным аналитического центра SOKOLOV, Самара вошла в рейтинг «бриллиантовых» городов России и оказалась на 13 месте по продажам бриллиантов с января по сентябрь 2023 года. В городе доля продаж украшений с этим драгоценным камнем достигла 6,4% от всех покупок.

Самым популярным украшением с бриллиантами в Самаре стало золотое кольцо. Также горожане отдают предпочтение кольцу из белого золота и кольцу из серебра. Самой дорогой покупкой в городе стал браслет из белого золота с бриллиантами стоимостью 193 495 рублей.

А вот по тратам на ювелирные изделия с бриллиантами Самара заняла 11 строчку рейтинга. Средний чек в городе достиг 13 972 рубля. Топ возглавили Санкт-Петербург (19 250 рублей), Ростов-на-Дону (18 290 рублей) и Москва (17 676 рублей).

Отмечается, что изделия с бриллиантами самарцы чаще выбирают именно в золоте, обычно покупают бриллианты 0,1 карата (доля – 80%) и 0,2 карата (13%). Более драгоценные украшения приобретают лишь в 3% случаев. Напомним, в апреле 2023 года Самара была на восьмом месте «бриллиантового» рейтинга.

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