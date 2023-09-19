Самарский этап Гран-при России по фигурному катанию пройдет 17-20 ноября

В прошлом году на самарский лед вышла Софья Самоделкина, в этом году участников этапа Гран-при еще не объявили. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Федерация фигурного катания на коньках России опубликовала расписание этапов Гран-при России. Самарский этап – Волжский пируэт – запланирован на 17-20 ноября 2023 года. Зрителей ждут одиночное катание и танцы на льду.

Других подробностей самарского этапа Гран-при России по фигурному катанию пока нет. Билеты в продажу пока тоже не поступили, однако начали продавать билеты на этап, который пройдет в середине октября в Уфе. Цены стартуют с 250 рублей. Самые дорогие билеты обойдутся в 1800 рублей.

Напомним, в прошлом году этап Гран-при в Самаре проходил во Дворце спорта Владимира Высокцого на улице Молодогвардейской. В нем приняли участие Александра Трусова, Софья Самоделкина, Глеб Лутфуллин, Александр Самарин, Егор Базин, Марк Кондратюк и другие.