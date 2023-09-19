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НовостиОбщество19 сентября 2023 10:27

Самарцы показали, как отремонтировали тротуар на улице Партизанской

Горожане опубликовали кадры в соцсетях
Алена ПРОВКИНА
Подрядчики отремонтировали тротуар. Фото: Евгений Щекин

Подрядчики отремонтировали тротуар. Фото: Евгений Щекин

В Самаре местные жители поделились кадрами ремонта одной из улиц города. Горожане опубликовали фотографии в социальных сетях.

Судя по предоставленному видео городским блогером Евгением Щекиным, подрядчики отремонтировали тротуар на улице Партизанской. По словам очевидцев, теперь места хватит всем – и пешеходам, и самокатчикам. В комментариях пользователи обрадовались благоустроенной зоне.

Напомним, накануне самарцы пожаловались на состояние дороги на улице Силовой. Проезжая часть покрыта ямами и трещинами, в которых долгое время стоит вода. О сроках проводимых работ и причинах разрушения пока неизвестно.