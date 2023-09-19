В Самаре обвиняемой в афере с уклонением от мобилизации грозит 2,5 года колонии

Самарчанку обвиняют в двух эпизодах мошенничества Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 18 сентября 2023 года, в Октябрьском районном суде Самары прошло очередное заседание по делу женщины, которую обвиняют в махинациях с военными билетами. На нем сторона обвинения запросила для обвиняемой реальный срок лишении свободы.

По версии следствия, в 2022 году самарчанка согласилась передать взятку сотрудникам военкомата. Незаконное вознаграждение предназначалось за «освобождение» от мобилизации для одного молодого человека и за военный билет для его знакомого. В дальнейшем женщина призналась, что не планировала никому передавать деньги. Собиралась оставить их себе.

Таким образом, даму обвинили в двух эпизодах мошенничества. На суде адвокат самарчанки просил прекратить уголовное дело по первому эпизоду в связи с примирением сторон, а по второму назначить штраф. А вот сторона обвинения потребовала признать женщину виновной в обоих эпизодах и назначить ей 2,5 года колонии общего режима, пишет Волга Ньюс. На следующем заседании подсудимой дадут последнее слово. После этого служители Фемиды озвучат свое решение.

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