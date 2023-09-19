Участники шоу «Экстрасенсы» Шепс и Райдес устроили конфликт на кладбище Самары

Александр протестовал, что нельзя было раскрывать секрет мертвого. Фото: скриншот видео

В Самарской области участники шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» на ТНТ Александр Шепс и Виктория Райдес устроили конфликт, пока пытались разгадать обстоятельства загадочной смерти 35-летнего самарца.

Сначала экстрасенсы прибыли на остров Соляный, где в 2021 году на песчаной косе по непонятной причине утонул мужчина. В программу обратилась вдова Настя, по словам которой, ее муж как-то оказался в воде, хотя не собирался купаться. Тело самарца нашли через четыре дня в нескольких километрах от острова.

Шепс на острове начал рыдать, биться в истерике и что-то кричать. Насте его поведение напоминало погибшего мужа Семена. После острова участники отправились на кладбище, где он похоронен. Виктория Райдес решила связаться с покойным.

По ее словам, Семен испугался родового проклятья, пытался исправить ситуацию «черными» ритуалами на могиле своего отца, подцепил чернуху, из-за которой и случилась трагедия. Из-за этих слов между Шепсом и Райдес возник скандал. Александр протестовал, что нельзя было раскрывать секрет мертвого.

— Кто дал его право это сделать? Тебя же просили так не поступать, Семен просил ничего не рассказывать. Есть такое правило: хранить тайны мертвых. Она его нарушила, пусть это остается на ее совести, — сказал Шепс.

Третья участница шоу ясновидящая Лина Джебисашвили сказала, что происходящее на кладбище ей не по душе. Девушка публично осудила коллег и вышла из кадра.

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