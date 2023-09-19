Евгений Фролов выйдет в стартовом составе «Крыльев Советов» на матч с «Балтикой»

В последний раз на поле в официальном матче Фролов выходил в конце прошлого сезона. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

С первых минут матч Кубка России против «Балтики» в воротах «Крыльев Советов» начнет Евгений Фролов. Самарцы опубликовали стартовый состав на предстоящую встречу, которая пройдет сегодня, 19 сентября, в Калининграде.

Вместе с Фроловым с первых минут на поле выйдут Зотов, Солдатенков, Барач, Бейл, Костанца, Витюгов, Ушаков, Рассказов, Рахманович и Писарский.

В запасе остались Овсянников, Евгеньев, Лысов, Горшков, Иванисеня, Бабкин, Салтыков, Бобер, Гарре и Шитов.

Игра начнется в 18:15 по самарскому времени.

Напомним, в групповом этапе Кубка России «КС» не набрали ни одного очка в трех играх и идут на последнем месте в группе C.