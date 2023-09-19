В России в 2023 году прогнозируют рекордный объем транзакций по картам

В 2023 году объем розничного POS-оборота в России может приблизиться к 50 трлн рублей и стать рекордным за всю историю безналичных платежей нашего рынка. Он на 6% превысит значения 2022 года и на 13% – 2021 года. Такой прогноз дает ВТБ.

Так, по итогам первого полугодия объем POS-оборота в России вырос до 23,7 трлн рублей. Во втором он может превысить эти значения на 9% и достичь 25,8 трлн рублей. Наиболее активным периодом для транзакций традиционно станет четвертый квартал. По оценке банка, в октябре-декабре 2023 года россияне совершат покупки на 13,4 трлн рублей, что окажется на 8% выше значений третьего квартала (12,4 трлн рублей).

По мнению руководителя департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ Ростислава Яныкина, это доказывает, что транзакционная активность розничных потребителей полностью восстановилась, и уход зарубежных платежных систем и Pay-сервисов с нашего рынка уже во многом нивелирован.

Основным драйвером рынка в 2023 году будет развитие импортозамещающих сервисов: Mir Pay, платежных стикеров, программ лояльностей и кешбэк-поощрений.

- За последние пять лет доля безналичной оплаты выросла на треть. Сегодня, по нашей оценке, россияне проводят по картам более 80% покупок. Еще пандемия изменила модель поведения потребителей и активизировала развитие и цифровизацию ритейла, особенно маркетплейсов. Более частыми стали и крупные чеки – владельцы карт совершают по ним не только мелкие, но и дорогостоящие покупки, в том числе машины или объекты недвижимости. Мы рассчитываем, что объемы безналичных транзакций продолжат расти, и в этом году вплотную приблизятся к 50 трлн рублей, – отметил Ростислав Яныкин.