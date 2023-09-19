Самару накроют магнитные бури с 28 по 30 сентября 2023 года

В регион придут магнитные бури Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Самару вновь надвигаются сильные магнитные бури. Они накроют областную столицу с 28 по 30 сентября 2023 года.

По информации сервиса mu-calend, сила магнитных бурь в указанный период колеблется от 3 до 5 баллов. В эти дни метеочувствительные самарцы могут столкнуться с незначительным ухудшением самочувствия, появится головная боль, сонливость, слабость. Также может снизиться внимание и работоспособность, появиться сонливость. Горожанам рекомендуют не перенапрягаться, больше отдыхать и гулять на природе.

Напомним, в Самарской области объявлен желтый уровень опасности. Ночью 20 и 21 сентября температура снизится до 0…-3 градусов.