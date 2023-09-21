Вспыхнула кабина МАЗа: две фуры и бензовоз столкнулись на трассе в Самарской области

В аварии с тремя большегрузами пострадал один человек / Фото: samara.dtp.official

Стали известны подробности «огненного» ДТП на 61 км трассы Самара – Большая Черниговка в Волжском районе. Днем в четверг, 21 сентября 2023 года, там столкнулись две фуры и бензовоз. После этого машины загорелись.

- По предварительным данным, МАЗ с мукой (возможно, поломка колеса) выехал на встречную полосу и столкнулся с DAF с полуприцепом (пустой). После по касательной они задели бензовоз, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

По информации полицейских, загорелась кабина МАЗа. Водитель грузовика получил травму ноги. Его передали медикам. В настоящее время пожар тушат сотрудники МЧС. После ликвидации возгорания на трассе организуют реверсивное движение. Пока проезд по ней ограничен.

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