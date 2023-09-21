В Самаре Волга аномально прогрелась в конце сентября 2023 года

Сентябрь в Самарской области выдался очень теплым. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Стало известно, до каких значений прогрелась Волга в Самарской области к концу сентября 2023 года. По данным Приволжского УГМС, температура воды у берегов Тольятти и Самары оказалась выше нормы

Так, вода в Куйбышевском водохранилище в районе Тольятти в третью декаду месяца прогрелась до 18,1 градуса. Это на 1,1 градуса больше многолетних значений. Температура воды в Саратовском водохранилище около Самары составила 17,8 градуса, что на 1,5 градуса выше нормы.

Напомним, пляжный сезон в Самарской области официально завершился 15 сентября. Сейчас на пляжах региона ведутся работы по демонтажу специального пляжного оборудования.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал