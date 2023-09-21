Американский боксер Кевин Джонсон взял ипотеку на жилье в Самаре

Ранее спортсмен запросил российское гражданство. Фото: "Солидарность Самара Арена"

Американский боксер Кевин Джонсон взял ипотеку на жилье России, а именно в Самаре. Об этом ТАСС сообщил промоутер Владимир Хрюнов. Ранее спортсмен запросил российское гражданство.

— Джонсон слетал в Германию, чтобы перевезти в Россию свою собаку. Также он взял ипотеку на жилье в Самаре, — сказал Хрюнов.

Напомним, 23 июля 2023 года во Дворце спорта имени Высоцкого в Самаре прошли международные соревнования «Бокс на Волге», в которых участвовал и американец Кевин Джонсон. О его желании жить в Самаре стало известно накануне состязаний.

Во время пресс-конференции боксер признался, что приехал, чтобы присмотреться к Самаре и, возможно, остаться здесь жить. Также он похвалил более качественную еду в России.

— Моя американская мечта – жить в России. Я много лет приезжал сюда, объездил много городов и сел и понял, что мне по душе российские просторы. Еще если в Америке в продукты добавляют ГМО, здесь такого нет. А для меня важно хорошо питаться, — сказал Кевин.

Джонсону 44 года, на профессиональном ринге он провел 60 поединков, в которых одержал 36 побед (20 нокаутом), потерпел 22 поражения, два боя завершились вничью.

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