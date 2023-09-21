В Самаре ищут пропавшую 9-летнюю девочку со шрамами на лице

Поиск девочки ведут правоохранители и волонтеры
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Стали известны подробности исчезновения 9-летней девочки в Самаре. Школьница ушла из дома накануне вечером, 20 сентября 2023 года, и до сих пор не вернулась. Поиски пропавшей ведут полиция, ДПСО «ЛизаАлерт» и неравнодушные горожане.
- Полина П. вечером 20 сентября вышла из дома № 44 по улице Малоярославской и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Ориентировка с приметами пропавшей направлена в службы и подразделения полиции, другие правоохранительные организации и волонтерские организации, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
Школьница ушла из дома вечером 20 сентября и пропала
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
Приметы девочки: на вид 12 лет, худощавое телосложение, рост 130 см, русые волосы до плеч. Особая примета: шрам на левой щеке и на лбу справа. В день исчезновения на школьнице были бежевый спортивный костюм, зеленая футболка, серые кроссовки.
Всем, кому что-либо известно о местонахождении девочки, просят сообщать по телефонам: 8 (846) 373-76-40 или 373-73-51, 102 или 8(999)-701-02-33 (телефон дежурного офицера пресс-службы облглавка).
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