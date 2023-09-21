Самарский депутат Матвеев рассказал, сколько стоит бизнес-ланч в столовой ГД

Михаил Матвеев отметил, что еда в столовой Госдумы РФ съедобная, но в Самарской губдуме кормят вкуснее Фото: Алексей БУЛАТОВ

Самарский депутат Михаил Матвеев рассказал, чем кормят в столовой Госдумы РФ и сколько стоят там блюда. По словам парламентария, бизнес-ланч из трех блюд обходится в 500 рублей, пишет «Газета.Ru».

Так, в четверг, 21 сентября 2023 года, в меню думской столовой можно было увидеть листья салата с горчичной заправкой и перепелиными яйцами, овощной суп со сметаной и курицу терияки с рисом. Михаил Матвеев отметил, что еда в столовой Госдумы РФ съедобная, но порции небольшие. По его словам, в столовой Самарской губернской думы, где раньше работал депутат, кормили вкуснее.

Парламентарий рассказал, что в стоимость бизнес-ланча входит также булочка и кусочек сливочного масла. А вот компот приходится покупать отдельно. К примеру, вишневый обошелся депутату в 72 рубля. Если из бизнес-ланча брать только салат и суп, то они будут стоить около 370 рублей, а если суп и второе – 440 рублей.

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