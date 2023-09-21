В Самаре нашли пропавшую 9-летнюю девочку со шрамами на лице

О пропаже девочки заявила в полицию ее мать утром 21 сентября. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области завершились поиски 9-летней Полины П. Школьница ушла из дома 20 сентября 2023 года. С того момента о ней ничего не было известно.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, девочку смогли быстро разыскать. К счастью, она жива и вернулась домой. Помощь в розыске оказывали представители добровольческого общественного объединения Поисковый отряд «ЛизаАлерт». В настоящий момент сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Напомним, девочка вечером 20 сентября вышла из дома № 44 по улице Малоярославской и бесследно пропала. Ориентировка с приметами пропавшей была направлена в службы и подразделения полиции, другие правоохранительные организации и волонтерские организации.

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