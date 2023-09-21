Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 сентября 2023 15:33

В Самаре нашли пропавшую 9-летнюю девочку со шрамами на лице

Волонтеры помогали в поиске пропавшей школьницы
Анастасия ПИГИНА
О пропаже девочки заявила в полицию ее мать утром 21 сентября.

О пропаже девочки заявила в полицию ее мать утром 21 сентября.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области завершились поиски 9-летней Полины П. Школьница ушла из дома 20 сентября 2023 года. С того момента о ней ничего не было известно.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, девочку смогли быстро разыскать. К счастью, она жива и вернулась домой. Помощь в розыске оказывали представители добровольческого общественного объединения Поисковый отряд «ЛизаАлерт». В настоящий момент сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Напомним, девочка вечером 20 сентября вышла из дома № 44 по улице Малоярославской и бесследно пропала. Ориентировка с приметами пропавшей была направлена в службы и подразделения полиции, другие правоохранительные организации и волонтерские организации.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал