Самара вышла в финал конкурса «Культурная столица года – 2024»

Народное голосование продлится до 25 сентября. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России продолжается федеральный конкурс за звание «Культурная столица года – 2024», итоги очередного этапа подвели в Москве. Самара вошла в число финалистов, как и еще семь городов. Об этом сообщили в городской администрации.

Город мог набрать максимально 12 тысяч голосов. В финал прошли те, кто получил более 8 тысяч. Таких городов оказалось восемь. С Самарой соперничают Нижний Новгород, Чебоксары, Калининград, Грозный, Томск, Новосибирск и Чита.

На данный момент лидирует Нижний Новгород, у которого 136 185 голосов, Самара идет следом за ним с 136 061 голосом. Напомним, народное голосование продлится до 25 сентября. Поддержать родной город можно по ссылке.

У городов-финалистов в рамках конкурса рассматривают уникальное позиционирование. Заявка включала в себя яркий рассказ о прошлом и настоящем города.

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