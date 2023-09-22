Похолодание придет в Самарскую область на следующей неделе

Тепло постепенно уходит из Самарской области. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителей Самарской области ждет временное похолодание. В некоторые районы области переместится холодный атмосферный фронт, который и понизит температурный фон. Информация об этом размещена на сайте Приволжского УГМС.

Так, прохладная погода нагрянет в Самарскую область к середине следующей неделе. Так, 26 и 27 сентября столбик термометра опустится до +8 и +5 соответственно. Однако днем температура воздуха будет держаться в пределах +19…+24. Дневные температуры воздуха будут находиться в этом диапазоне при отсутствии облаков и слабом ветре.

Напомним, ближайшие выходные, 23 и 24 сентября, в Самарской области будут ясными и солнечными. Бабье лето пока не сдает позиции и не покидает регион.

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