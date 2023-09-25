Самарцы поделились видео затопленных улиц в Промышленном районе

Причины коммунального ЧП предстоит установить специалистам. Фото: предоставлено "КП-Самара"

В понедельник, 25 сентября, утром в Промышленном районе Самары затопило часть улиц. Очевидцы поделились с «КП-Самара» видеокадрами с места коммунальной аварии. По предварительной информации, прорвало водопровод.

Неожиданный потоп вызвал массу неприятных последствий для местных жителей. Самарцам было трудно пройти к остановках общественного транспорта, транспортным средствам и даже просто пройти по затопленным улицам.

— Я там чуть не утонул, пока к мусорке пробивался, — поделился горожанин.

У некоторых жителей даже провалились автомобили, и их пришлось вытаскивать. Напомним, известно о затоплении улиц Ново-Вокзальной, Матросова, Юных Пионеров, Вольской. Причины коммунального ЧП предстоит установить специалистам во время ремонтно-аварийных работ.