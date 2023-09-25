Причиной потопа в Промышленном районе Самары стала утечка на водоводе

Коммунальный потоп доставил проблем и пешеходам, и автомобилистам Самары Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Утром в понедельник, 25 сентября 2023 года, в Промышленном районе Самары произошла коммунальная авария. Затопило несколько улиц. Как стало известно, причиной потопа стал технологический отказ трубы водоснабжения.

Так, ранее горожане поделились кадрами бурных потоков воды на улицах Ново-Вокзальной, Матросова, Вольской, Средне-Садовой и проспекта Юных Пионеров.

- Ехали там в садик. На Средне-Садовую намыло кучу камней, дальше вода на несколько кварталов, - поделилась в соцсетях местная жительница.

По данным компании «РКС-Самара», на улице Средне-Садовой, 42 сегодня утром выявили утечку из земли. Из-за этого отключили водовод диаметром 900 мм. Ресурсники отмечают, что отключать воду в домах местных жителей не стали. Сколько времени займет устранение коммунальной аварии и ее последствий, пока не ясно.

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