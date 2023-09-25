День кролика отметят в Самарском зоопарке 25 сентября

В зоопарке детей и их родителей встретили в 14:00. Фото: Алиса ВЬЮШКИНА

В понедельник, 25 сентября, в Самаре отметят День кролика. Мероприятие пройдет в Самарском зоопарке. Об этом сообщили в минкульте Самарской области.

— Дети смогут погладить животных и покормить морковкой, яблоком, капустой. Также для всех желающих подготовили викторину о зайцеобразных, — говорится в сообщении.

В зоопарке детей и их родителей встретили в 14:00. В Самаре каждый раз готовят мероприятия в честь дней разных животных. Например, в мае 2023 года в Самарском зоопарке отметили «Всемирный день черепахи».

Напомним, международный день кролика в 2023 году отмечается 23 сентября.

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