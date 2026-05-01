На матче в Самаре футболиста «КС» Ильзата Ахметова унесли с поля на носилках

После этого инцидента Ахметова доставили в больницу Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов".

Полузащитник «Крыльев Советов» Ильзат Ахметов был травмирован во время очередного матча в рамках РПЛ против столичного «Спартака». Игра проходила 1 мая на «Солидарность Самара Арене».

На 73-й минуте Ахметов боролся за верховой мяч с игроком «Спартака» Ву. Футболисты столкнулись. Ильзат Ахметов упал без сознания, с поля его вынесли на носилках. Оппоненту повезло больше: у Ву было небольшое рассечение.

После этого инцидента Ахметова доставили в больницу. Каково его состояние, как скоро он сможет вернуться на поле, поа официальной информации нет.

Матч «Крылья Советов» в итоге выиграли со счетом 2:1, у самарцев голы забили Костанца и Печенин.

